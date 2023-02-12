Под Новосибирском женщина ударила своего сожителя ножом в сердце

Конфликт между сожителями закончился поножовщиной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Венгеровском районе 39-летняя женщина ударила ножом в область сердца своего сожителя. А все из-за ссоры, произошедшей во время застолья, рассказали в ГУ МВД России по НСО.

В пятницу, 10 февраля, в больницу на скорой доставили 35-летнего жителя села Петропавловка 1-я. У него диагностировали ножевое ранение. После этого врачи позвонили в полицию.

− По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнюю сожительницу потерпевшего. Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности, − отметили в МВД.

Выяснилось, что сибиряки пришли в гости. Там они активно распивали спиртные напитки. А потом произошел конфликт, который закончился поножовщиной.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

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