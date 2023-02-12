В Новосибирске предлагают открыть мемориал погибшим при взрыве газа на Линейной, 39

Мемориал погибшим при взрыве газа на Линейной, 39 может появиться в Новосибирске. Фото: Никита МАНЬКО

Мемориал погибшим при взрыве газа на Линейной, 39 может появиться в Новосибирске. Инициатором его создания выступили жильцы обрушившегося дома.

По словам старшего по дому Виктора, многие новосибирцы предложили финансовую помощь семьям погибших и пострадавших в ЧП. Чтобы упростить процедуру сбора средств и обезопасить людей от мошенников, жильцы дома хотят открыть единый счет.

− По всем собранным деньгам будет отчет. И если, допустим, какие-то средства останутся, то мы бы хотели потратить их на установку мемориала. Например, стелы в память о погибших при взрыве новосибирцев. Хотелось бы сделать это совместно с мэрией Новосибирска, − сообщил КП-Новосибирск Виктор.

Где могут установить такой мемориал, пока не обсуждалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всё развалено, под плитами люди»: в Новосибирске прогремел взрыв на Линейной

Очевидцы рассказали подробности взрыва в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске (подробнее)

Что известно о доме на Линейной, 39 в Новосибирске, где прогремел взрыв

Пятиэтажный дом в Новосибирске, где взорвался газ, должны были капитально отремонтировать в 2024 году (подробнее)

«Меняли газовые трубки»: жильцы разрушенной пятиэтажки в Новосибирске рассказали о мошенниках, ходивших по квартирам перед взрывом

Новосибирцы рассказали о мошенниках, менявших газовые шланги в квартирах на Линейной, 39 перед взрывом (подробнее)

«Ходят к пенсионерам, берут двойную плату»: что известно о газовщиках, которых подозревают во взрыве дома в Новосибирске

Что известно о газовщиках, по вине которых мог взорваться дом в Новосибирске (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber