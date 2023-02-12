В Новосибирске предлагают открыть мемориал погибшим при взрыве газа на Линейной, 39

Мемориал погибшим при взрыве газа на Линейной, 39 может появиться в Новосибирске.
Фото: Никита МАНЬКО
Мемориал погибшим при взрыве газа на Линейной, 39 может появиться в Новосибирске. Инициатором его создания выступили жильцы обрушившегося дома.
По словам старшего по дому Виктора, многие новосибирцы предложили финансовую помощь семьям погибших и пострадавших в ЧП. Чтобы упростить процедуру сбора средств и обезопасить людей от мошенников, жильцы дома хотят открыть единый счет.
− По всем собранным деньгам будет отчет. И если, допустим, какие-то средства останутся, то мы бы хотели потратить их на установку мемориала. Например, стелы в память о погибших при взрыве новосибирцев. Хотелось бы сделать это совместно с мэрией Новосибирска, − сообщил КП-Новосибирск Виктор.
Где могут установить такой мемориал, пока не обсуждалось.
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