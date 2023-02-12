В Новосибирске прощаются с погибшими во время взрыва дома на Линейной, 39

Трагедия унесла жизни 13 человек. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске прощаются с жильцами дома на Линейной, 39, погибшими во время взрыва газа. Напомним, подъезд дома рухнул 9 февраля, трагедия унесла жизни 13 человек.

12 февраля, как рассказал КП-Новосибирск старший по дому Виктор, похоронили 80-летнюю пенсионерку.

− 13 февраля будут хоронить мать с дочкой. Женщина погибла в свой день рождения. 15 февраля пройдет прощание с женщиной, которая жила в квартире №40, − сообщил КП-Новосибирск Виктор. – Я и все жильцы дома соболезнуем семьям погибших.

КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

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