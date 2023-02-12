«В чатах выманивают деньги»: мошенники устроили фиктивный сбор после взрыва дома на Линейной, 39 в Новосибирске

Злоумышленники решили обогатиться за счет трагедии на Линейной, 39.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Жулики пытаются нажиться после трагедии на Линейной, 39 в Новосибирске. Аферисты прикидываются волонтерами и объявляют сборы якобы для семей пострадавших и погибших. Об этой схеме КП-Новосибирск рассказал старший по дому Виктор.
− Хочу сказать спасибо спасателям, полицейским, следователям, которые помогают нам. А также сотрудникам мэрии, которые временно расселили нас в гостиницу и санатории, снабдили нас продуктами и вещами первой необходимости. И волонтерам, которые помогают нам разобраться со многими вопросами. А также просто неравнодушным людям, которые несут нам разные вещи. Действительно многие хотят нам помочь. Но на этом фоне стали появляться мошенники. Жильцы дома говорят, что неизвестные в чатах собирают деньги, − отметил в беседе с КП-Новосибирск Виктор.
Чтобы обезопасить всех желающих искренне помочь, жители дома на Линейной, 39 придумали выход из ситуации.
− Было принято решение – открыть единый счет. Мы пока не просим помощи. Но в будущем возможны какие-то проблемы, на решение которых потребуются средства, − отметил Виктор.
КП-Новосибирск в ближайшее время обязательно опубликует номер счета.
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