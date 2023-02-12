«Я бы туда даже кошку не поселил»: жильца взорвавшегося дома на Линейной, 39 ужаснуло жилье из маневренного фонда

В момент взрыва сибиряка вместе с родителями не было дома. Фото: Анна ПАШАГИНА

После взрыва газа жители пятиэтажки на Линейной, 39 остались без квартир. Пострадавшим начали предоставлять жилье из маневренного фонда. Одну из комнат предложили и старшему по дому Виктору. Однако состояние жилья ужаснуло мужчину, о чем он рассказал корреспонденту КП-Новосибирск.

Виктор жил в двухкомнатной квартире в четвертом подъезде дома №39. В момент взрыва его вместе с родителями не было дома - накануне они уехали загород. Когда сибиряку предложили жилье из маневренного фонда, он поехал туда, чтобы оценить условия.

− Мне дали ключи от комнаты в 20 с лишним квадратов. Сказали, чтобы я поехал и посмотрел, устроят ли меня условия. Это на Лермонтова, 47 находится. Общежитие секционного типа. Комната сама в нормальном состоянии. Но вот другие условия – коридор, общие туалет и душ – это какой-то ужас. Всюду грязь, вонь, кошачий лоток стоял прямо у двери в коридоре, были раскиданы старые вещи. Я бы туда даже кошку не поселил. Не понимаю, как там жить. Особенно людям, у которых есть дети, − отметил в разговоре с КП-Новосибирск Виктор.

Сейчас мужчина разместился в гостинице «Северной». Там находятся и некоторые другие жильцы дома.

− Очень большие переживания у людей – как и куда их переселят. Они хотели бы жить рядом со своими старыми соседями, − добавил старший по дому.

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