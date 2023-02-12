На Алтае произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла

В Республике Алтай произошло небольшое землетрясение.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В воскресенье, 12 февраля, в Республике Алтай произошло небольшое землетрясение. Об этом сообщили на сайте Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН.
Эпицентр находился в районе Сумультинского природного биологического заказника. Магнитуда подземных толчков составила 2,6 балла.
Такое землетрясение считается слабым и не может привести к разрушениям.
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