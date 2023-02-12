В Новосибирске мэрия подала иск о банкротстве компании, связанной с ПТК-30

Организация входит в строительный холдинг «ПТК-30».
Фото: Артем КИЛЬКИН
Мэрия Новосибирска подала иск о банкротстве компании АО «Жилищный комплекс на Ядринцевской». Организация входит в строительный холдинг «ПТК-30».
Иск рассмотрит Арбитражный суд Новосибирска. Известно, что ответчик имеет крупный долг – более 1,7 миллиона рублей.
Акционерное общество «Жилищный комплекс на Ядринцевской» создано в 2010 году. Основной вид его деятельности − строительство жилых и нежилых зданий.
Напомним, что совладельцев группы «ПТК-30» Владимира Коновалова и его сына Антона в 2018 году обвинили в хищении средств дольщиков долгостроя на Волховской. Застройщики широко анонсировали строительство новых домов, заключили договоры с покупателями и получили от них деньги, однако в итоге дома так и не были построены.
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