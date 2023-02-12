«Почти три дома страдают»: жители Новосибирска жалуются на орущего из окна своей квартиры мужчину

Местные жители не знают, как решить проблему с орущим соседом.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Жительница Новосибирска по имени Виктория рассказала о мужчине, который постоянно орет из окна своей квартиры и не дает покоя окружающим. Историей сибирячка поделилась в группе «АСТ-54».
По словам Виктории, мужчина проживает в доме по адресу Кропоткина, 269. И у него, уверена местная жительница, есть проблемы с психикой.
− Мужчина кричит изо всех сил все подряд из окна своей квартиры − что днем, что ночью. Ночью слышимость просто колоссальная, и спать невозможно. Почти три дома страдают, − пожаловалась сибирячка.
Местные жители обращались к участковому, чтобы решить данную проблему. Летом 2022 года тот человек был помещен в медучреждение, однако после этого лучше не стало. Его «концерты» продолжаются по сей день.
Новосибирцы не знают, как быть в этой ситуации. Ведь с наступлением тепла придется открывать окна – а это значит, что крики будут слышны практически в каждой квартире.
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