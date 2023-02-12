В Новосибирске мужчина с ножом похитил у прохожего телефон

В Новосибирске задержали подозреваемого в разбойном нападении на парня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске задержали подозреваемого в разбойном нападении на парня. Об этом сообщили в ГУ МВД России по НСО.

В среду, 8 февраля, в полицию обратился 23-летний местный житель. Молодой человек сообщил о том, что вечером у дома по улице Гоголя на него напал неизвестный. Угрожая похожим на нож предметом, злоумышленник похитил у него мобильный телефон. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Потерпевший описал внешность нападавшего, после чего правоохранители приступили к поискам.

− В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 30-летний житель Калининского района, − рассказали в МВД.

Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 УК РФ «Разбой». Меру пресечения злоумышленнику еще не избрали.

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