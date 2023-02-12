«Кричала от боли и рыдала»: в Новосибирске стоматолог раздробил пациентке здоровый зуб

Процедура превратилась для сибирячки в настоящий ад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Новосибирска Елена пришла на прием к стоматологу, чтобы удалить зуб мудрости. В итоге процедура превратилась для сибирячки в настоящий ад. Свой отзыв женщина оставила на «Флампе».

По словам Елены, все с самого начала пошло не так. Стоматолог начал резко вводить обезболивающее, что вызвало у нее сильную боль. После этого врач приступил к удалению зуба.

− Прежде чем удалить, он сверлил его. Аппаратом стоматолог поранил мне щеку (кусочек кожи болтался с внутренней стороны). Я начала кричать от боли и рыдать, он говорит: «Хватит рыдать! Будешь рыдать, я тебе сверлом еще и зуб сломаю». Ушла в слезах и с дикой болью в щеке, − раскрыла подробности жительница Новосибирска.

Ближе к вечеру у Елены образовался отек. Женщина несколько дней полоскала рот, чтобы он сошел. Когда припухлость исчезла, сибирячка поняла, что соседний зуб раздроблен. Более того, как отметила Елена, часть зуба мудрости осталась в десне.

За прием она отдала практически 10 тысяч рублей. Теперь сибирячка намерена обратиться в другую стоматологическую клинику, чтобы исправить ситуацию.

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