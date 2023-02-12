Новосибирская область стала лидером по младенческой смертности в СФО

В Новосибирской области зарегистрирован самый высокий в СФО уровень младенческой смертности. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области зарегистрирован самый высокий в СФО уровень младенческой смертности. Это следует из данных Росстата.

Таблица составлена по итогам 2022 года. Так, в регионе умерло 146 детей возрастом до одного года. Столько же малышей не стало и в 2021-м.

На втором месте по числу смертей младенцев – Красноярский край. Там прервалось 137 маленьких жизней. За 2021 год этот показатель был равен 153.

На третьем месте оказалась Иркутская область – 120 детей. Годом ранее уровень младенческой смертности был выше и составлял 139 малышей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber