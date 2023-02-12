В Новосибирске мэрия выдала новое разрешение на строительство дороги у ЛДС

Новое разрешение на строительство дороги у ЛДС выдала мэрия Новосибирска. Фото: правительство НСО
Новое разрешение на строительство дороги у ЛДС выдала мэрия Новосибирска. Соответствующий документ можно найти на официальном портале города.
Срок действия предыдущего разрешения истек 4 февраля. Новое будет действовать до конца декабря 2023 года.
Объект продолжат строить по проектной документации МП «Метро МиР», на директора которой завели два уголовных дела.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске с наступлением тепла проведут экспертизу дороги к новому ЛДС, построенной с серьезными нарушениями.
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