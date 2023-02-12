Температурные качели с резким потеплением ждут новосибирцев 12 февраля

В Новосибирск приходит почти мартовское потепление. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новосибирске температура в выходные быстро перескочит от – 33 до – 7 градусов. Об этом сообщают синоптики гидрометцентров.

Как предупреждали в МЧС, в ночь на 12 февраля в отдельных районах могут сохраняться тридцатиградусные морозы. При этом сервис «Яндекс Погода» сообщает, что днем в воскресенье наступит глобальное потепление – столбик термометра поднимется до весенних – 7 градусов.

В Западно-Сибирском гидрометцентре прогноз спокойнее: от – 22 до – 24 градусов ночью и от – 11 до – 13 градусов днем.

Ветер будет ровным, юго-восточный бриз подует со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. При этом на дорогах будет скользко, утром сохранится туман и изморозь.

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