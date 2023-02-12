«Она умерла, а голуби её ждут»: в Новосибирске сотрудница полиции покормила птиц за погибшую при взрыве пенсионерку

Сотрудница полиции пресекла возмущения жильцов и сама покормила голубей. Фото: стоп-кадры видео Юлии Александровой.

В Новосибирске после трагедии на Линейной, 39 стремление прийти на помощь стало одним из основных мотивов горожан. Люди помогали вытаскивать пострадавших из-под завалов, готовы были приютить оставшихся без хозяев животных и приносили еду волонтерам в пункт обогрева. Еще одну трогательную историю проявления человечности КП-Новосибирск рассказала фотограф Юлия Александрова.

Погибшая при взрыве пожилая женщина из дома на Линейной, 39 каждый день кормила голубей во дворе. После ее смерти знакомая из соседнего дома решила не прерывать традицию. В память о подруге она принесла пшено и хотела покормить птиц возле огороженной территории, где до сих пор работают специалисты, разбирая обломки дома.

– Женщина хотела пройти за ограждение на пятачок, где всегда голубей кормили. И тут кто-то из прохожих начал ругаться: «Зачем вы это делаете, они сейчас тут всё загадят», а им в ответ: «Какая разница? Уже и дома-то нет», – рассказала Юлия.

Ситуацию разрешила сотрудница полиции. Она пресекла возмущения граждан и сама взяла пакет с кормом. Сотрудница прикормила голубей на том самом пятачке во дворе. И птицы закружили над обломками, приземляясь на родное место, где их всегда кормила заботливая пенсионерка с Линейной, 39.

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