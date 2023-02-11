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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 20:48

В четырех домах отключили газ после взрыва на Линейной в Новосибирске

Специалисты продолжают обследовать дома в Заельцовском районе
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В четырех домах Новосибирска нет газа после взрыва на Линейной.

В четырех домах Новосибирска нет газа после взрыва на Линейной.

Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Четыре дома до сих пор отключены от газоснабжения после взрыва на улице Линейной, 39. Об этом свидетельствуют данные сайта «Мой Новосибирск».

Газа нет в домах № 37 и № 41 по улице Линейная, № 81/2 и № 81/3 на Красном проспекте. В качестве причины указано: «Обследование домов после взрыва на улице Линейной, 39».

Газоснабжение было отключено 10 февраля в 14:00. Предполагается, что «голубое топливо» вернется в квартиры 13 февраля в 17:00.

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