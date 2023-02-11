«Лыжня России» прошла в Новосибирске

В Новосибирске прошла Лыжня России. Фото: Правительство НСО.

В Новосибирской области 11 февраля состоялась 41-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В областном центре соревнования прошли на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН им. А. Тульского.

Поучаствовать в гонке пришли как самые юные новосибирцы – от шести лет, так и представители старшего поколения – традиционно на лыжи вместе с земляками встала 85-летняя Зоя Попова, известная как бабушка из Академгородка. Участие в соревнованиях также приняли профессиональные спортсмены: победители и призеры Олимпийских игр и других соревнований.

Старты открывал губернатор региона Андрей Травников. Фото: Правительство НСО.

Лыжная гонка состоялась в привычном формате: дистанция в 500 метров для детей от шести до восьми лет, пять километров для тех, кто родился в 2005 году или позже и десять километров для старших. Однако в этом году в честь наступающего 130-летия Новосибирска была проложена трасса в 2 130 метров.

В забеге участвовали жители области всех возрастов. Фото: Правительство НСО.

Впервые старты «Лыжни России» прошли в Новосибирской области в 2004 году и только в облцентре, а в 2012 году на лыжи уже встали почти во всей области.

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