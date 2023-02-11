Видео момента ДТП с перевернувшимся внедорожником Ford на Ипподромской в Новосибирске появилось в соцсетях

Момент аварии с перевернувшимся внедорожником попал на видео. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске 11 февраля водитель внедорожника Ford Explorer разбил свой автомобиль, вылетев с дороги в бордюр на кучу снега. ДТП произошло возле ТЦ «Континент», рядом с пересечением Ипподромской с улицей Кропоткина.

Подписчик Telegram-канала ACT-54 Black поделился записью с видеорегистратора. На кадрах видно, как водитель поворачивает на трассу и начинает вилять по дороге. Затем от столкновения с такси его подбрасывает вверх – и машина приземляется на снежный вал, смяв под собой ограду.

На этот раз обошлось без жертв. Однако напомним, в июле 2022 года нетрезвый водитель на каршеринге врезался в остановку с людьми на перекрестке Кропоткина и Ипподромской. Тогда погибли двое человек.

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