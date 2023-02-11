Две «Тойоты», трое пострадавших: в Новосибирске два водителя и пассажир попали в больницу после ДТП на Большевистской

В ДТП трое пострадавших. Фото: АСТ-54 Black.

Вечером в субботу, 11 февраля, в ДТП на улице Большевистской напротив «Ленты» пострадали трое мужчин. Об этом сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

36-летний мужчина за рулем седана Тoyota Сarina свернул на встречную полосу и врезался в компактвэн Тoyota Wish, под управлением 59-летнего водителя.

Двух водителей и 37-летнего пассажира Тoyota Сarina доставили в лечебное учреждение. Пока неизвестно, насколько серьезные травмы у пострадавших.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

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