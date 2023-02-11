«Митя будет ходить»: котёнок с обмороженными лапками, спасенный из-под завалов после взрыва в Новосибирске, перенес операцию

В Новосибирске волонтеры спасли кота Митю, чья хозяйка погибла под завалами на Линейной. Фото: АНО ВИАВЕТ - фонд помощи животным и людям.

В трагический день взрыва, 9 февраля, под завалами на Линейной, 39 первым из котов нашли Митю. Серо-белый комок среди плит и обломков спасатели обнаружили благодаря громкому мяуканью.

У котика ушибы внутренних органов и перелом правого бедра. 10 февраля он перенёс операцию. Об этом рассказали в благотворительном фонде АНО «ВИАВЕТ».

Котёнка достали из-под завалов спасатели МЧС. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Самое главное, что говорят врачи: Митя будет ходить. Сейчас кот находится на круглосуточном мониторинге и обезболивающих в стационаре, несколько раз в день ему проводят УЗИ.

У Мити были обморожены лапки. Фото: Анна ПАШАГИНА

– Чувствует себя ещё не очень хорошо. Пугается громких звуков, голосов, но уже даёт себя погладить. Всё у него болит, однако он потихонечку возвращается к жизни, – рассказывают ветеринары.

Напомним, хозяйка Мити погибла во время взрыва. Спасатели нашли под завалами тело 22-летней Анны Нечуятовой, которая почувствовала запах газа за несколько мгновений до трагедии и успела написать об этом парню.

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