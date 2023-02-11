«Удар пришелся на пассажиров спереди»: в новосибирском Академгородке столкнулись маршрутка и кроссовер

В Новосибирске в ДТП пострадали две пассажирки маршрутки. Фото: предоставлено героиней публикации.

В субботу, 11 февраля, в Новосибирске произошла авария с кроссовером Toyota Kluger и маршруткой № 52. Об этом КП-Новосибирск рассказала одна из пострадавших.

– Водитель маршрутного такси начал поворот, и удар пришелся на правый бок с пассажирами на передних сидениях. Спереди было 2 человека – я и еще одна девушка. У меня ушибы, у девушки вероятно тоже, – поделилась пострадавшая с КП-Новосибирск.

Водитель автомобиля пролетел на красный сигнал светофора после того, как все другие машины в его стороне движения остановились. Скорую помощь на место ДТП вызывать не стали, никто не получил серьезных травм. Большинство пассажиров отделались испугом и разошлись.

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