Второй кандидат заявился на пост мэра Бердска

Стал известен второй кандидат на пост мэра Бердска. Фото: Лидеры России.рф.

Вторым претендентом на должность мэра Бердска стал заместитель министра региональной политики Новосибирской области – начальник управления по работе с территориями Роман Бурдин. Об этом сообщил «Бердск-Онлайн».

49-летний Роман Бурдин ранее работал директором муниципального учреждения физической культуры и спорта Карасукского района. В 2019 году получил грант на миллион рублей, успешно проявив себя в соревновании управленцев «Лидеры России».

Первым с документами в конкурсную комиссию обратился военный пенсионер, участник специальной военной операции 61-летний Александр Трушакин.

Комиссия продолжит принимать документы от претендентов до 17 февраля. Затем участникам предстоят письменный экзамен на знание законов и собеседование с членами конкурсной комиссии. Перед выборами конкурсанты представят свои программы развития Бердска перед горсоветом, после чего, 21 марта, состоится тайное голосование.

В октябре 2022 года досрочно сложил полномочия мэра Бердска Евгений Шестернин – он возглавил министерство экологии и природных ресурсов региона. Сейчас обязанности градоначальника исполняет Владимир Захаров.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что первым кандидатом стал Александр Трушакин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber