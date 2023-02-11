В Новосибирске демонтировали ёлку возле НОВАТа

В Новосибирске демонтировали главную новогоднюю ёлку.
Фото: Алёна ПЯТЕНОК
Главную городскую новогоднюю ёлку демонтировали в Новосибирске в субботу, 11 февраля. В пресс-центре мэрии сообщали, что демонтаж будут проводить с 10 по 12 февраля.
Общая стоимость демонтажа всего новогоднего убранства города составила 8 миллионов рублей.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что главная городская ёлка со всеми гирляндами стоила почти 1,7 миллиона рублей. Конструкция состояла из живых и искусственных ветвей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер