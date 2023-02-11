Автомобиль перевернулся и вылетел в бордюр на улице Ипподромской в Новосибирске

В Новосибирске автомобиль вылетел в бордюр на Ипподромской. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В субботу, 11 февраля, в Новосибирске произошло жесткое ДТП. Возле перекрестка улиц Ипподромская и Кропоткина столкнулись автомобиль такси и внедорожник Ford.

Ford вылетел и повис на бордюре. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

У такси незначительно поврежден бампер, перевернувшийся и вылетевший с дороги Ford лежит на бордюре напротив ТЦ «Континент». На место прибыли сотрудники ГИБДД, вокруг столпились прохожие, на Ипподромской собралась пробка.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

– По предварительной информации, водитель жив. Он незначительно зацепил автомобиль такси, но сам вылетел в ограждение, – передает корреспондент КП-Новосибирск с места события.

По предварительной версии, водитель Ford был пьян и задел такси. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что ДТП оформлено с материальным ущербом, обошлось без пострадавших.

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