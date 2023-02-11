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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 11:27

Автомобиль перевернулся и вылетел в бордюр на улице Ипподромской в Новосибирске

На месте работают сотрудники ГИБДД
Авторы (2):
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске автомобиль вылетел в бордюр на Ипподромской.

В Новосибирске автомобиль вылетел в бордюр на Ипподромской.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В субботу, 11 февраля, в Новосибирске произошло жесткое ДТП. Возле перекрестка улиц Ипподромская и Кропоткина столкнулись автомобиль такси и внедорожник Ford.

Ford вылетел и повис на бордюре.

Ford вылетел и повис на бордюре.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

У такси незначительно поврежден бампер, перевернувшийся и вылетевший с дороги Ford лежит на бордюре напротив ТЦ «Континент». На место прибыли сотрудники ГИБДД, вокруг столпились прохожие, на Ипподромской собралась пробка.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

– По предварительной информации, водитель жив. Он незначительно зацепил автомобиль такси, но сам вылетел в ограждение, – передает корреспондент КП-Новосибирск с места события.

По предварительной версии, водитель Ford был пьян и задел такси.

По предварительной версии, водитель Ford был пьян и задел такси.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что ДТП оформлено с материальным ущербом, обошлось без пострадавших.

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