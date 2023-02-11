Появились адреса камер, которые ловят нарушителей за непристёгнутый ремень в Новосибирске

В Новосибирске стали известны адреса камер наблюдения, фиксирующих непристёгнутый ремень. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, на каких камерах фиксации теперь ловят нарушителей за проезд без ремня. Две камеры расположены с двух сторон пересечения Красного проспекта с улицами Крылова и Гоголя, еще одна «смотрит» на площадь Калинина с Красного проспекта, 157. Документ с расположением камер опубликован на сайте ЦОДД Новосибирской области.

– Система обучена безошибочно определять на кадрах руки, руль, ремень безопасности, по заданным алгоритмам распознавать признак нарушения. За редким исключением, алгоритмы определяют нарушения практически безошибочно, – рассказали в ЦОДД региона.

Если автомобилист не согласен с тем, что не был пристегнут, он может обжаловать постановление в ГИБДД. В спорных случаях выносить решение обещают в пользу водителя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber