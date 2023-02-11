«Дети спрятались за гаражами»: в Новосибирске мужчина с ружьем погнался за 10-летними школьниками

В Новосибирске мужчина с оголенными руками погнался за детьми с ружьем и собакой. Фото: предоставлено Еленой.

В Новосибирске неизвестный устроил погоню за 10-летними детьми за гаражами в микрорайоне КСМ. Инцидент произошел на улице Березовой, около 17:00 в пятницу, 10 февраля, а на следующий день разошелся по всем первомайским чатам.

Как рассказала КП-Новосибирск мама одной из школьниц Елена Никитина, ее дочь с одноклассницей возвращались из школы № 141, как вдруг увидели мужчину с ружьем и собакой.

– Он за ними погнался, они убежали за гаражи и там спрятались. Чуть дальше его встретили еще два одноклассника, – рассказала КП-Новосибирск мама школьницы. – Потом мужчина якобы начал колоть что-то себе в вену. По фото непонятно, что у него в руках. Ясно только, что он куртку снял, и рука оголена, чтобы был лучше доступ к вене.

Мужчина заметил, что школьники его фотографируют, и рванул за ними. Мальчики по пути останавливали проезжающие машины, но никто не обратил на них внимания.

– Потом, со слов детей, они наткнулись на патрульную машину. Больше ничего не знаю. Моя дочь говорит, что вообще не хочет вспоминать вчерашний день, – рассказала КП-Новосибирск Елена.

Что произошло, когда дети наткнулись на патрульных – неизвестно. В полицию заявлений не поступало, но в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области сообщили, что по факту проводится проверка.

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