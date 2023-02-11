«Роют котлован, приехали два автобуса с полицией»: что сейчас происходит на месте трагедии на Линейной в Новосибирске

В Новосибирске третий день разбирают завалы и вывозят вещи после трагедии на улице Линейной. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске специалисты третий день работают на месте взрыва газа в пятиэтажке на Линейной, 39. Пострадавших запускают по очереди в квартиры, но только в первый и четвертый подъезды.

Пострадавшие жильцы вывозят свои вещи. Фото: Никита МАНЬКО

– Стоим, ждем, хотим вещи забрать. У нас за стенкой все обрушилось, а сама квартира осталась целая. Мы успели выбежать, – рассказали КП-Новосибирск жильцы третьего подъезда.

Взрыв оставил дыру в центре дома. Фото: Никита МАНЬКО

Те, кто уже успел забрать вещи, грузят их в машины и вывозят с территории. Многие жильцы дома остались у родственников, хотя для пострадавших предусмотрено 40 мест в гостинице «Северная».

На место приехали два автобуса с полицейскими. Фото: Никита МАНЬКО

На огороженной площадке роют траншею. На место приехали два автобуса с полицейскими для охраны, специалисты все еще разбирают завалы, но уже без спецтехники.

Стихийный мемориал стал больше. Фото: Никита МАНЬКО

Цветов и игрушек на мемориале стало больше. Кто-то прикрепил воздушные шарики. Среди лепестков виднеются фотографии жертв трагедии.

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