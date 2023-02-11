Специалисты МЧС предупредили новосибирцев о морозах до – 33 градусов

В МЧС предупредили о морозах до - 33 градусов.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
В Новосибирске 11 февраля возросли опасности пожаров и аварий из-за похолодания. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью придут морозы до – 33 градусов.
Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области, во время морозов увеличиваются риски переохлаждения и обморожения. Также растет число аварийных ситуаций в коммунальной сфере.
Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности. Водителям следует быть осторожнее на скользких дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, помнить про риски маневров и обгонов.
Ни в коем случае нельзя выходить на лед, где выставлены запрещающие знаки.
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