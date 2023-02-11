В Новосибирске изъяли газовые трубки в доме по соседству с рухнувшей от взрыва пятиэтажкой на Линейной

В Новосибирске начали изымать дефектное газовое оборудование по соседству с рухнувшей пятиэтажкой. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске начали изымать газовое оборудование, установленное компанией ООО «Межрегионгаз Сервис». Работы проводят в домах по соседству с рухнувшей пятиэтажкой на Линейной, 39.

Газовые трубки, предположительно установленные мошенниками, изъяли на Линейной, 37. Об этом КП-Новосибирск рассказала старшая по дому. Насколько качественным было оборудование и как были проведены работы, теперь скажут эксперты.

Известно, что в дом на Линейной, 41, представители компании не приходили. В управляющих компаниях и ТСЖ проводят опросы, чтобы выявить риски.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что известно об арестованных лжегазовщиках, которые проходят по делу о взрыве дома в Новосибирске.

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