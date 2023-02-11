Полицейские ищут вора, который украл из сельского магазина под Новосибирском шампуни на 7,4 тысячи рублей

В Новосибирской области разыскивают вора шампуней. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

Полицейские ищут мужчину, который украл товары на 7400 рублей из магазина в селе Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области. Источник КП-Новосибирск уточнил, что целью похитителя стали шампуни 12 разных марок.

Днем 1 февраля камеры зафиксировали, как вор, поминутно оглядываясь, сгребает за пазуху средства для волос. По статье о краже похитителю может грозить до 2 лет лишения свободы.

Всех, кто видел этого человека или знает, где он находится, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8-953-891-06-47, 8-951-391-95-92.

В феврале случаи кражи шампуней участились. Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о молодом человеке с монобровью, который украл из магазина в Бердске 20 бутылок шампуня Head & Shoulders.

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