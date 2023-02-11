Рухнувший из-за взрыва в Новосибирске дом на Линейной, 39, ни разу не ремонтировали

Рухнувший дом не ремонтировали с даты его постройки. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Дом на Линейной, 39, частично рухнувший в Новосибирске после взрыва, капитально не ремонтировали с момента его постройки. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

Здание возвели в 1966 году. В 2024 году дом бы дождался ремонта фасада, в следующем – восстановления проводки и подвала, с 2029 по 2031 годы – ремонта систем газоснабжения, водоснабжения, канализации и водоотведения, отопления и крыши.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что здание не будут ремонтировать после обрушения подъездов. Губернатор региона Андрей Травников признал восстановление нецелесообразным.

Сейчас спасатели выдают жильцам их ценные вещи из квартир. Жителей обещают расселить в маневренный фонд.

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