В Новосибирске на выходных с 11 по 12 февраля перекроют движение на площади Будагова

Из-за строительства моста временно ограничат движение по площади Будагова. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске перекроют движение на площади Инженера Будагова с 21:00 субботы, 11 февраля, до 12:00 воскресенья, 12 февраля. Об этом сообщили в ЦУГАЭТ.

Из-за монтажа пролетного строения моста в районе площади отключат электроэнергию и закроют движение автомобилей, в том числе эстакаду.

Схемы движения общественного транспорта изменятся на это время.

Троллейбус № 13 будет ходить от Учительской, по улицам Богдана Хмельницкого, Танковой, Ипподромской, Писарева и Красному проспекту, потом развернется на перекрестке с улицей Крылова и поедет в обратную сторону.

Маршрут автобусов № 21 и 54, 8, 13 временно поменяют на участке от Добролюбова до Щетинкина. Транспорт будет ходить там по улицам Большевистской, Восход, Кирова, Октябрьской магистрали и Красному проспекту. Далее – по действующей схеме.

Автобусные маршруты № 36 и 9 изменят движение на участке от Добролюбова до Гурьевской: пройдут по Большевистской и остановятся на конечной «Речной вокзал».

Маршрут автобуса № 28 на участке от Немировича-Данченко до Щетинкина пройдет по Октябрьскому мосту, улицам Восход, Кирова, Октябрьской магистрали и Красному проспекту, далее по действующей схеме.

Маршрутка № 11 пройдет по Военной, Покатной, Пролетарской, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, Большевистской на участке от Орджоникидзе до Добролюбова. Дальше и в обратном направлении – по обычному маршруту.

Маршрутка № 30 в отрезке от Саратовской до Ленинградской затронет Владимировскую, проспект Димитрова, Вокзальную магистраль, Красный проспект, Октябрьскую магистраль, улицы Кирова и Никитина, а дальше продолжит движение по действующей схеме.

Маршрутка № 30а поменяет движение на участке от Ленинградской до Саратовской, как по маршруту № 30, но в обратную сторону.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что с 1 по 15 марта по ночам начнут перекрывать площадь Энергетиков.

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