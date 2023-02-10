Терапевт рассказала, как отличить симптомы туберкулёза

Симптомы туберкулеза могут отличаться в зависимости от возраста.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Врач-терапевт Ирина Должкова рассказала, как могу выглядеть первые признаки туберкулёза. По её словам, проявления этой болезни могут отличаться в зависимости от общего состояния здоровья пациента, от локализации и возраста.
Конкретно - может появиться слабость, сонливость, потеря аппетита и температуры в районе 37 градусов. Также появляется сухой кашель, а черты лица становятся острее. Маленькие дети перестают набирать вес.
— Чем быстрее начнется терапия, тем больше шансов у человека на выздоровление и долгую счастливую жизнь. Курс лечения длиться минимум полгода, все зависит от пациента. Туберкулез очень заразен! — заявила терапевт изданию NEWS.ru.
Медик отметила, что в зоне риска - люди с ослабленным иммунитетом. Это ВИЧ-позитивные люди, диабетики, пожилые и проживающие в условиях с плохой экологией.
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