В Новосибирске женщине пришлось судиться с взрослым сыном, не пускавшим её домой

Сын не пускал мать в квартиру, которую унаследовали они оба. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирске женщине пришлось судиться со своим 40-летним сыном, не пускавшим её домой. Эта квартира досталась новосибирцам по наследству: матери досталось 2/3 доли, а сыну 1/3.

— Мужчина всячески препятствовал заселению матери. Поэтому ей пришлось обратиться в суд с иском, об определении порядка пользования квартирой. Суд обязал ответчика вселить мать в квартиру и не чинить препятствий в пользовании помещениями, — сообщили в УФССП по Новосибирской области.

Но даже тогда ехать в квартиру одна сибирячка боялась. И войти в собственное жильё она решилась только с приставами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер