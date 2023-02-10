Лжегазовщица Ирина Урбах, подозреваемая во взрыве в Новосибирске, оказалась злостной должницей

Ирина задолжала банкам более 122 тысяч рублей. Фото: Мария НОВИКОВА

45-летняя Ирина Урбах, которую обвиняют во взрыве газа на Линейной, 39 в Новосибирске, оказалась злостной должницей. По данным омского отделения УФССП, в отношении женщины возбуждено 19 исполнительных производств.

Суммы отражены не во всех производствах, но даже так общая сумма долга внушительная – около 122 тысяч рублей. Есть исполнительные производства на совсем небольшие суммы около 2 тысяч рублей, так и более крупные – более 23 тысяч рублей.

Напомним, что Ирину арестовали на два месяца по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По этой же статье проходит коллега Ирины Евгений Кавун. Лжегазовщикам грозит до 10 лет тюрьмы.

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