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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 16:54

В Новосибирске подростки в балаклавах пытались ограбить магазин с вейпами в переходе

Но ограбление успехом не увенчалось
Галина СИМОНОВА
Подростки пытались ограбить магазин в переходе. Фото: «АСТ-54»

Подростки пытались ограбить магазин в переходе. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске двое подростков пытались ограбить магазин с вейпами в подземном переходе «Под часовней». И попали на камеру видеонаблюдения. Случился инцидент вечером 8 февраля.

— К их сожалению, попытка была безуспешной, но существенный вред рольставни неудавшиеся воришки всё же нанесли, — сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54», где был опубликовано видео. — А сотрудники магазина обратились в полицию.

На кадрах ролика видно, как двое парней в балаклавах пытаются открыть железный занавес на витрине, но удача им не улыбается. Да и проходящие мимо прохожие то и дело отвлекают их от этого «сложного занятия».

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