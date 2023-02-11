Сильные заморозки и дымка: в Новосибирске похолодает до -34 градусов

В Новосибирске станет ещё холоднее. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске ночью на 11 февраля похолодает до -28…-30 градусов, в пригороде температура опустится до -34. Днем будет -17…-19, в пригороде до -23. Такую погоду обещают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ожидается погода без осадков, изморозь, в отдельных районах туман. На дорогах местами гололедица и слабый ветер 2-7 метров в секунду. Сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности, — рассказали синоптики.

По Новосибирской области ночью будет -25…-30 градусов, местами до -37. Днем ожидается -14…-19, местами -24. Преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь. На дорогах местами гололедица.

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