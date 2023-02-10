Расписание электричек в Новосибирской области с 23 по 26 февраля 2023: маршруты, время отправления

Поезда будут ходить по графику выходного дня. Фото: Виктория МИНАЕВА

В РЖД опубликовали изменённое расписание электричек в Новосибирской области с 23 по 26 февраля 2023. Корректировки в движение поездов внесут в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

— В период с 23 по 26 февраля 2023 года пригородные поезда будут курсировать по графику выходного дня, — сообщили в АО «Экспресс-пригород».

Посмотреть более подробное расписание можно на сайте «Экспресс-пригород».

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