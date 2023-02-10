Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 февраля 2023 15:14

Расписание электричек в Новосибирской области с 23 по 26 февраля 2023: маршруты, время отправления

В РЖД опубликовали расписание электричек в Новосибирской области с 23 по 26 февраля 2023
Галина СИМОНОВА
Поезда будут ходить по графику выходного дня.

Поезда будут ходить по графику выходного дня.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В РЖД опубликовали изменённое расписание электричек в Новосибирской области с 23 по 26 февраля 2023. Корректировки в движение поездов внесут в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

— В период с 23 по 26 февраля 2023 года пригородные поезда будут курсировать по графику выходного дня, — сообщили в АО «Экспресс-пригород».

Посмотреть более подробное расписание можно на сайте «Экспресс-пригород».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер