В Новосибирске отправили под арест пенсионерку, устроившую дома «зоогостиницу»

Пенсионерку, превратившую дом в «зоогостиницу», отправили в СИЗО. Фото: Анна ПАШАГИНА

Новосибирскую пенсионерку, устроившую дома «зоогостиницу», отправили под арест. Напомним, у себя в квартире и на придомовой территории на улице Днепровской она завела около 30 собак. Чем вызвала большое недовольство соседей.

По словам людей, животных не выгуливали: в квартире, расположенной, под квартирой пенсионерки, с потолка уже капала моча животных. Кроме того, слоняющиеся по улице собаки держат в страхе всех окрестных детей. Сами животные при этом находились в ужасном состоянии: их плохо кормили и не лечили. Некоторых собак из квартиры выносили уже мёртвыми.

Сейчас женщину обвиняют в жестоком обращении с животными.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя, подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Судебном департаменте.

В СИЗО женщина пробудет два месяца, до 8 апреля.

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