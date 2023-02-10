Жители Академгородка пожаловались на неадекватного мужчину с ножом

По словам местных, мужчина пристает к прохожим и просит денег. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Академгородка пожаловались на неадекватного мужчину, которых ходит по Советскому району с ножом и просит у прохожих деньги.

— По Академгородку ходит невменяемый человек с ножом! По всей видимости, в наркотическом опьянении. Пристаёт к людям, просит денег, танцует, достаёт нож и облизывает его! — сообщила подписчица паблика ВКонтакте «Сообщество Академгородка».

По словам женщины, мужчине на вид лет 25-30. Он ходит в черной шапке с логотипом ХК «Сибирь» и темной куртке с ремнем. Особые приметы: большие кольца на указательном пальце правой руки и на среднем пальце левой руки, в левом ухе у мужчины серёжка.

— Заявление в полицию не поступало. Информация зарегистрирована после мониторинга соцсетей. В указанный район направлены дополнительные патрули, — рассказали КП-Новосибирск в региональном МВД.

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