В Алтайском крае планируют ввести запрет на выгул собак возле школ и детсадов

Запрет на выгул собак возле школ и детсадов планируют ввести в Алтайском крае. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Запрет на выгул собак возле школ и детсадов планируют ввести в Алтайском крае. Об этом сообщает Amic.

О дополнительных требованиях для владельцев животных рассказал депутат Алтайского краевого Заксобрания Денис Голобородько. Он отметил, что часто местные жители гуляют вместе со своими питомцами возле детских учреждений и стадионов. Иногда собаки бегают без поводка и намордника. Бывают случаи, когда агрессивные животные нападают на прохожих.

− Одним из наших предложений как раз стал запрет на выгул питомцев на территории детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных площадках, − отметил депутат.

В законе хотят прописать запрет отправлять питомцев на самовыгул, жестоко с ними обращаться, а также выкидывать на улицу. Нарушителей будет ждать штраф.

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