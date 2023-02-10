В Новосибирске 12 детсадов получили письма о минировании

В Новосибирске 12 детских садов получили письма о минировании. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске 12 детских садов получили письма о минировании. Учреждения получили их утром в пятницу, 10 февраля.

— Были очередные ложные сообщения о минировании ряда детских садов, разосланные на электронные почты учреждений, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Специалисты проверили детские сады, никаких взрывных устройств обнаружено не было. Все учреждения работают в штатном режиме.

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