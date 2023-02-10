На СВО погиб 24-летний стрелок из Новосибирской области

Прощание с Иваном Трубицыным состоится 11 февраля. Фото: администрация Убинского района

В ходе спецоперации на Украине погиб 24-летний стрелок из Новосибирской области Иван Трубицын. Его призвали в рамках частичной мобилизации 24 октября.

— 2 февраля 2023 года стрелок 4 мотострелкового взвода во время выполнения воинского долга в СВО пал смертью храбрых близ города Кременная. Светлая память о Иване Трубицыне сохранится в сердцах всех, кто его знал. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибшего защитника Родины, — сообщили в администрации Убинского района.

Похоронят Ивана на кладбище села Круглоозерное, из которого боец был родом. Прощание состоится в местном ДК 11 февраля в 13:00.

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