Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за ЧП со взрывом газа в Новосибирске

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Новосибирске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Новосибирске. В четверг, 9 февраля, в жилом доме на улице Линейной, 39 взорвался газ, из-за чего обрушился целый подъезд. ЧП унесло жизни 13 человек.

10 февраля в Новосибирске объявлено днем траура.

— Примите мои глубокие и искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией… Разделяя со всеми вами боль невосполнимой утраты, возношу молитвы ко Господу, дабы упокоил он в Своих вечных обителях души почивших, исцелил пострадавших, укрепил и утешил родных и близких погибших, даровал им силы с достоинством перенести выпавшее на их долю испытание, — говорится в официальном послании патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Напомним, в причастности к случившемуся подозревают двух лжегазовщиков 25 и 45 лет. По данным следствия, 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун 6 февраля проводили работы в домах № 37 и № 39 на улице Линейной. Они представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», хотя работали там неофициально, и меняли газовые трубки.

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