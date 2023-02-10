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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 12:02

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания автобуса в Новосибирске

По предварительной версии, ЧП произошло из-за технической неисправности
Анастасия ХРОМЫХ
В ЧП обошлось без пострадавших.

В ЧП обошлось без пострадавших.

Фото: Евгений КОЧКИН

По факту возгорания пассажирского автобуса №13 в Новосибирске организована проверка. ЧП произошло в пятницу, 10 февраля, на остановке на улице Выборной.

− Предварительно установлено, что возгорание произошло вследствие технической неисправности. Водитель и пассажиры эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет, − сообщили в региональной прокуратуре.

Представители ведомства проверят исполнение законодательства, регламентирующего техническое состояние транспортных средств.

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