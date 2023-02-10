Лютый мороз: в Новосибирской области на выходных похолодает до -37 градусов

В области ожидается похолодание до -37 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области в ближайшие выходные похолодает. Морознее всего будет ночь с 10 на 11 февраля — местами температура воздуха опустится до -37 градусов. В столице Сибири будет теплее всего на несколько градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В субботу, 11 февраля, ночью ожидается -28…-30 градусов, в пригороде до -34 градусов, днем потеплеет до -17…-19 градусов, в пригороде будет холоднее — до -23 градусов. Местами будет туман, на дорогах гололедица, ветер перемен 2-7 м/с. В воскресение, 12 февраля, ночью температура опустится до -21…-23 градуса, в пригороде — до -27 градусов. Днем — до -11…-13 градусов. Преимущественно без осадков, ветер южный 4-9 м/с. В понедельник, 13 февраля, погода будет аналогична воскресной, — рассказали синоптики.

Напомним, что холода в Новосибирск пришли с сверенных районов Якутии.

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