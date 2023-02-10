В Алтайском крае спасатели вынесли из горящего дома двоих детей

В селе Кулунда спасатели вынесли двоих маленьких детей из горящего дома. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В селе Кулунда спасатели вынесли двоих маленьких детей из горящего дома. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар в четырехквартирном доме произошел в ночь на 10 февраля. Возгорание началось в квартире №3.

Когда спасатели прибыли на место, в доме было сильное задымление. Находившиеся на улице мужчина и женщина сообщили, что в квартире остались дети. Спасатели отправились туда и нашли малышей – они находились на кровати в дальней комнате.

− С применением спасательного устройства детей вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи, но помощь врачей им не потребовалась, − отметили в публикации.

Также из соседних квартир эвакуировали семь человек.

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