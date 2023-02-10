Депутаты Заксобрания Новосибирской области организовали сбор помощи для жителей дома на Линейной, 39. Фото: Заксобрание НСО

Депутаты Заксобрания Новосибирской области организовали на своих округах сбор помощи для пострадавших при взрыве дома на Линейной, 39 в Новосибирске. Собранную помощь уже привозят в пункт сбора на Красном проспекте, 155. Сбор гуманитарной помощи идет и в филиале КЦСОН Центрального округа по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 16.

— Это важно, что жители города неравнодушны. Все поддерживают, помогают своим личным участием, и мы видим, что люди идут в пункт сбора гуманитарной помощи постоянно. Несут теплые вещи, продукты, все, что необходимо людям, пережившим такую трагедию. Слышала, сейчас простой гражданин предложил пострадавшим безвозмездно пожить несколько месяцев в его квартире-студии, — поделилась своими первыми впечатлениями от посещения КЦСОН Елена Спасских. — В эту сложную минуту все депутаты Законодательного Собрания вместе с жителями, населением. Сегодня мы привезли абсолютно новые теплые вещи — куртки, одежду, продукты питания, воду, средства личной гигиены. Считаю, что это самое необходимое. Собрали все оперативно, быстро — за сутки.

Елена Спасских сообщила, что депутаты Законодательного Собрания активно принимают участие в сборе средств для оказания пострадавшим необходимой помощи.

10 февраля в Новосибирской области объявлен днем траура.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив лично выразил соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим.

— Сегодня в Новосибирской области объявлен день траура. Страшная трагедия оборвала жизни людей, принесла горе в семьи. Депутаты Законодательного Собрания приносят слова искреннего соболезнования и поддержки всем, кто потерял родных и близких. Всем, кто пострадал, находится в больнице — мы желаем скорейшего выздоровления. Со вчерашнего дня в Законодательном собрании идет сбор средств, гуманитарной помощи для передачи пострадавшим. Люди должны знать и чувствовать — с первой минуты с ними рядом и специальные оперативные службы, и все мы, каждый из нас. Сил, терпения и веры всем, кто потерял близких. Светлая память погибшим, — выразил соболезнования Андрей Шимкив.

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