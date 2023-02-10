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НовостиОбщество10 февраля 2023 11:30

Депутаты Заксобрания Новосибирской области организовали сбор помощи для жителей дома на Линейной, 39

Гуманитарную помощь уже отвозят по пунктам
Галина СИМОНОВА
Депутаты Заксобрания Новосибирской области организовали сбор помощи для жителей дома на Линейной, 39. Фото: Заксобрание НСО

Депутаты Заксобрания Новосибирской области организовали сбор помощи для жителей дома на Линейной, 39. Фото: Заксобрание НСО

Депутаты Заксобрания Новосибирской области организовали на своих округах сбор помощи для пострадавших при взрыве дома на Линейной, 39 в Новосибирске. Собранную помощь уже привозят в пункт сбора на Красном проспекте, 155. Сбор гуманитарной помощи идет и в филиале КЦСОН Центрального округа по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 16.

— Это важно, что жители города неравнодушны. Все поддерживают, помогают своим личным участием, и мы видим, что люди идут в пункт сбора гуманитарной помощи постоянно. Несут теплые вещи, продукты, все, что необходимо людям, пережившим такую трагедию. Слышала, сейчас простой гражданин предложил пострадавшим безвозмездно пожить несколько месяцев в его квартире-студии, — поделилась своими первыми впечатлениями от посещения КЦСОН Елена Спасских. — В эту сложную минуту все депутаты Законодательного Собрания вместе с жителями, населением. Сегодня мы привезли абсолютно новые теплые вещи — куртки, одежду, продукты питания, воду, средства личной гигиены. Считаю, что это самое необходимое. Собрали все оперативно, быстро — за сутки.

Елена Спасских сообщила, что депутаты Законодательного Собрания активно принимают участие в сборе средств для оказания пострадавшим необходимой помощи.

10 февраля в Новосибирской области объявлен днем траура.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив лично выразил соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим.

— Сегодня в Новосибирской области объявлен день траура. Страшная трагедия оборвала жизни людей, принесла горе в семьи. Депутаты Законодательного Собрания приносят слова искреннего соболезнования и поддержки всем, кто потерял родных и близких. Всем, кто пострадал, находится в больнице — мы желаем скорейшего выздоровления. Со вчерашнего дня в Законодательном собрании идет сбор средств, гуманитарной помощи для передачи пострадавшим. Люди должны знать и чувствовать — с первой минуты с ними рядом и специальные оперативные службы, и все мы, каждый из нас. Сил, терпения и веры всем, кто потерял близких. Светлая память погибшим, — выразил соболезнования Андрей Шимкив.

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