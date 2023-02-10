Жителю Новосибирска, задавившему насмерть двоих пешеходов, дали девять лет

Приговор новосибирцу вынес Калининский районный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирца приговорили к девяти годам лишения свободы за пьяное ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла 9 февраля 2022 года. Местный житель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался на автомобиле Volkswagen, всячески нарушая правила дорожного движения.

В какой-то момент сибиряк наехал на троих пешеходов − они находились на остановке общественного транспорта «Плехановский жилмассив». В результате наезда два человека погибли.

Приговор новосибирцу вынес Калининский районный суд. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части шестой статьи 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Отбывать наказание местный житель будет в колонии-поселении. Также его на три года лишили права управления транспортными средствами.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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