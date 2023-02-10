Лжегазовщика, обвиняемого во взрыве газа на Линейной, 39 в Новосибирске, арестовали на 2 месяца

Евгений Кавун проведет в СИЗО 2 месяца. Фото: Мария НОВИКОВА

10 февраля в Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения лжегазовщикам, которых обвиняют во взрыве газа на Линейной, 39. 45-летнюю Ирину Урбах отправили под арест на 2 месяца, аналогичный срок получил и ее напарник 25-летний Евгений Кавун.

Обвиняют лжегазовщиков по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Начиная с 6 февраля Ирина и Евгений ходили по домам на улице Линейной и меняли в квартирах газовые трубки у плит. Были они и в доме, где 9 февраля рванул газ. У следствия возникли вопросы к качеству их работы. По одной из версий, установленные трубки были обычными шлангами для воды.

По словам Евгения, трубки были специализированными и сертифицированными. Следствие установит, так ли это, а пока оно идет, Евгений Кавун будет в СИЗО. Суд отправил его под арест до 9 апреля.

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