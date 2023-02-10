Представитель новосибирской ремонтной компании пойдет под суд за взятку экс-сотруднику РЖД в 7 миллионов рублей

Новосибирская ремонтная компания пойдет под суд за передачу взятки в 7 миллионов рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Сотрудника новосибирской ремонтной компании «Новотранс» обвинили в передаче взятки в особо крупном размере бывшему начальнику из филиала РЖД. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина. По уголовной статье представителю фирмы может грозить до 15 лет лишения свободы.

С июня 2018 года по февраль 2022 года обвиняемый передал больше 7 миллионов рублей экс-главе службы вагонного хозяйства филиала РЖД. Бывший начальник получил деньги за ускорение работ по ремонту вагонов.

Уголовное дело передали в суд в Кемеровской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как организацию «Новотранс» оштрафовали почти на 13 миллионов рублей за передачу взятки. На тот момент, по версии следствия, сумма незаконного вознаграждения составляла 6,6 миллиона рублей.

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